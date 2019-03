Roma: Pedica (Pd), Raggi faccia chiarezza su piano sicurezza alberi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Raggi faccia chiarezza sugli alberi. È vero che mancano i fondi per abbattere le piante che rischiano di cadere e che durante il monitoraggio sono state contrassegnate con una X? Dobbiamo rivolgerci ancora una volta alla magistratura per sapere la verità e garantire la sicurezza dei cittadini?". È quanto afferma, in una nota, Stefano Pedica del Pd. "Oramai la giunta Raggi è alla frutta - aggiunge Pedica - Il Pd deve reagire a questa vergogna e chiedere a gran voce il rispetto del decoro della città e della sicurezza dei romani". (Com)