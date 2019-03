Sport: domani nella Capitale si corre la mezza maratona RomaOstia, chiusure e deviazioni a traffico e tpl

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Torna domani la 'Half Marathon Roma-Ostia', giunta alla 45esima edizione. Si parte dal Palalottomatica per i circa 14mila atleti e arrivo sul lungomare Lutazio Catulo, dopo 21,097 km. Sono previste chiusure al traffico anche per la corsa non competitiva di 5 km all’interno dell’Eur, che si svolgerà da via Cristoforo Colombo (direzione Centro), all’altezza Palalottomatica, lungo viale Europa, via Tupini, viale dei Primati Sportivi, 2viale dell’Oceano Pacifico, via Cristoforo Colombo e via Paride Stefanini e arrivo al Centro Commerciale EurRoma. Le prime chiusure - si legge sul sito di Muoversi a Roma - scatteranno alle 4,30 del mattino, sulla Colombo direzione Ostia, tra viale Europa e viale dell’Oceano Pacifico. Poi, dalle 8, scatterà la chiusura della corsia centrale della Colombo, sempre in direzione di Ostia. Alle 13 è previsto il termine della competizione sportiva. All’Eur le strade saranno riaperte intorno alle 11,30; sul Litorale, invece, la normale viabilità verrà ripristinata non prima delle 16. Queste sono le linee interessate alle deviazioni: 06, 014, 016F, 070, 071, 31, 130F, 671, 700, 705, 706, 708, 709, 714, 762, 763, 764, 767, 771, 777, 778, 779, 780, 791, C7 e C13". (Rer)