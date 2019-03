Novara: via Gautieri, per 3 mesi sosta vietata per lavori

- A seguito della richiesta di occupazione del suolo pubblico autorizzata in via dei Gautieri con ponteggio per lavori edili, l’Unità segnaletica stradale del Comando di Polizia locale ha reso noto che dall’11 marzo all’8 giugno sono vietate, a esclusione dei residenti, la sosta e la fermata su ambo i lati, pena la rimozione forzata del veicolo, in via dei Gautieri nel tratto compreso tra via Negroni e via Ferrari ed è vietata la circolazione in via dei Gautieri nel tratto compreso tra via Negroni e il civico 6 a esclusione dei residenti. Sarà inoltre istituito il doppio senso di circolazione in via dei Gautieri nel tratto compreso tra il civico 6, via Ferrari e in via Ferrari nel tratto compreso tra via dei Gautieri e via Dolores Bello e via Neroni nel tratto compreso tra via Bescapè e via dei Gautieri. Saranno posti cartelli segnaletici di preavviso di deviazione indicante l’interruzione della via dei Gautieri e l’itinerario alternativo: in via Negroni, all’intersezione con via Bescapè, obbligo di svolta a sinistra. (Rpi)