Tav: Gelmini (FI), per M5s contratto più importante di italiani

- Mariastella Gelmini, presidente del gruppo Forza Italia alla Camera, su Twitter scrive che "il Movimento 5 stelle ringrazia Conte per aver tutelato il contratto di governo su Tav... Ops! Peccato che non hanno rispettato italiani. Certo, per loro contano solo le poltrone, non i cittadini...". (Com)