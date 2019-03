Intesa Sanpaolo: tappa a Milano per il 'Panini Tour Up 2019' e le 'Figuriniadi'

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Prosegue il "Panini Tour Up! 2019", l'iniziativa promozionale per il lancio della collezione 'Calciatori 2018-2019' che ha fatto incontrare i fan delle figurine sabato 9 marzo alla filiale Intesa Sanpaolo di Piazza Cordusio, per una giornata in cui grandi e piccini hanno potuto partecipare alle Figuriniadi, ovvero il rito collettivo di scambiare figurine e celebrare il completamento dell'album Calciatori Panini 2018-2019. Tutti i bambini hanno potuto salutare e interagire anche con Pepper, il robot di Intesa Sanpaolo appassionato di calcio. Dopo il successo dello scorso anno, è stata confermata la partnership strategica tra Panini e il gruppo Intesa Sanpaolo, che promuove il nuovo 'XME Conto Up!' dedicato agli under 18, esente da ogni costo, compresa l'imposta di bollo, e che riconosce un bonus dell'1 per cento sulle giacenze, accreditato al compimento della maggiore età. Il tour si concluderà il 31 marzo prossimo, per un totale 36 tappe e 48 giornate evento in tutta la penisola. "Dall'inizio di questo esperimento ad oggi, quindi nel giro di un anno, 100 mila minori insieme alle loro famiglie sono diventati nostri clienti - ha dichiarato Andrea Lecce, responsabile Sales & Marketing Privati e Imprese Retail di Intesa Sanpaolo - Puntiamo alla sostanza, con soluzioni che siano convenienti ma anche cercando un aspetto emozionale di vicinanza e di gioco. L'occasione è molto bella perché la figurina è la prima moneta che viene scambiata ed ha quindi per noi un valore particolare. Allo stesso modo i soldi devono essere gestiti con lo stesso valore emotivo usato per le figurine". (segue) (Rem)