Intesa Sanpaolo: tappa a Milano per il 'Panini Tour Up 2019' e le 'Figuriniadi' (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un messaggio non meno importante, legato a questa iniziativa, è quello infatti dell'educazione al risparmio: "Abbiamo costruito insieme al conto dei servizi sempre gratuiti come 'il Salvadanaio' dove il bambino può definire gli obiettivi, un tempo per raggiungerli e cercare anche un modo per ottenerli. I genitori possono decidere anche dei compensi e stabilire una paghetta" ha proseguito Lecce. I clienti under 35 di Intesa Sanpaolo sono 2,3 milioni, ovvero il 20 per cento della clientela. Tra i servizi che li riguardano direttamente troviamo ad esempio il 'Prestito d'Onore' che li aiuta a concentrarsi sullo studio, senza chiedere garanzie alla famiglia e il Microcredito a sostegno dell’impresa giovanile, così come anche il Mutuo Giovani che consente l'accesso anche ai lavoratori a tutele crescenti e ha raggiunto 7,5 miliardi di erogazioni in due anni. "Accogliere il Panini Tour Up! nelle filiali Intesa Sanpaolo è il modo migliore per far comprendere com'è mutata la banca in questi anni - ha sottolineato Mauro Federzoni, direttore regionale Milano e provincia di Intesa Sanpaolo - Non siamo solo il punto di riferimento per i bisogni finanziari delle famiglie e delle aziende italiane, ma anche un network che ospita eventi culturali, di intrattenimento e formativi, esattamente come potrebbe fare una piazza, aperta al confronto e all'innovazione". (Rem)