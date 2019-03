Germania-Venezuela: ministro Esteri Maas al "Tagesspiegel", pronti ad indurire sanzioni Ue contro Caracas

- Come membro dell'Unione europea, la Germania è intenzionata ad indurire se necessario le sanzioni nei confronti del Venezuela. In un'intervista rilasciata al quotidiano tedesco "Tagesspiegel", il ministro degli Esteri tedesco Heiko Maas ha ritenuto "importante che la pressione internazionale rimanga elevata" sulla crisi di Caracas, precisando tuttavia che l'Unione europea non parteciperà alle "tattiche di temporeggiamento" messe in atto dal governo di Nicolas Maduro. Nell'intervista, che verrà pubblicata integralmente domani, 10 marzo, Maas ha giudicato "incomprensibile" l'espulsione dell'ambasciatore tedesco a Caracas, Daniel Martin Kriener, che Maduro ha dichiarato mercoledì "persona non grata" accusandolo di "ricorrenti atti di interferenza" nelle questioni interne venezuelane. Come numerosi altri diplomatici, lunedì Kriener è andato a ricevere all'aeroporto internazionale di Maiquetía l'autoproclamato presidente ad interim Juan Guaidò, rientrato nel paese per portare avanti la sua campagna per "il processo di transizione". Guaidó ha condannato l'espulsione dell'ambasciatore e ha avvertito che il gesto potrebbe mettere a rischio il sostegno della Germania, uno dei paesi che ha contribuito maggiormente alla consegna di aiuti umanitari. (Res)