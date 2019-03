Tav: Anzaldi (Pd), supercazzola Conte, bandi vanno avanti

- Il deputato del Partito democratico Michele Anzaldi, su Twitter, scrive che "la supercazzola di Conte e del Movimento 5 stelle: al momento la Tav Torino-Lione va avanti, 'in assenza di atti giuridicamente rilevanti', come scrive la lettera Telt. L'11 marzo via libera ai bandi dal Cda Telt. Penoso tentativo di camuffare del premier è la solita sceneggiata?". (Com)