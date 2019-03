Difesa: presidente ucraino Poroshenko, Kiev non vincolata da limiti per sviluppo missili

- L'Ucraina non è più vincolata dalle limitazioni per quanto riguarda i sistemi missilistici e il paese punta a sviluppare missili di alta precisione. Lo ha affermato oggi il presidente ucraino, Petro Poroshenko, come riportato dall'agenzia di stampa "Interfax Ucraina". Secondo Poroshenko, candidato per un nuovo mandato alle presidenziali del 31 marzo, Kiev non è più vincolata da "alcuna limitazione" ed ha "bisogno di missili di alta precisione" in quanto non vuole "ripetere gli errori del memorandum di Budapest". Il presidente ucraino, intervenendo ad un incontro del Consiglio per lo sviluppo regionale della regione di Cherkasy, ha detto che tali sistemi missilistici saranno in grado di "colpire obiettivi anche di molto dietro le linee del nemico che ha occupato il territorio ucraino". Poroshenko ha ricordato che la sospensione del Trattato sulle forze nucleari intermedie Inf, tra Russia e Stati Uniti, ha liberato anche l'Ucraina da alcuni obblighi che aveva prima. Il presidente ha quindi annunciato dei test su nuovi missili nel prossimo futuro: "Non preoccupatevi, si tratta solo di test e di esercitazioni", ha concluso. (segue) (Res)