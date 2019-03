Tav: De Luca (Pd), governo smetta con capricci

- Il deputato Piero De Luca, capogruppo del Pd in commissione Politiche europee, su Twitter scrive che "lo studio Ue indica i benefici del Tav entro 2030 per gli Stati interessati: + 153mila posti lavoro, + 1,6 per cento di Pil, - 26 milioni di tonnellate di emissioni CO2. Il governo continua con i capricci e autorizza Telt ad avvio procedure gara con 'clausola dissolvenza'. Basta giochi di prestigio. Serietà!". (Com)