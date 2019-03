Europee: Bernini (Fi), candidatura Berlusconi determinante

- Anna Maria Bernini, presidente dei senatori di Forza Italia, in una nota, scrive che "la candidatura del presidente Berlusconi alle Europee si è già dimostrata un formidabile propellente nel motore di Forza Italia, suscitando un rinnovato entusiasmo nel nostro elettorato. Lo attestano i sondaggi, e lo conferma la grande partecipazione popolare alle nostre iniziative in tutto il Paese". "Berlusconi - continua Bernini - ha sempre rappresentato il punto di riferimento e il valore aggiunto per la credibilità del centrodestra, e lo è ancora di più alla vigilia di elezioni europee che si annunciano storiche. Con la sua autorevolezza, il presidente è infatti la garanzia di un saldo ancoraggio nel Partito Popolare europeo e insieme di un profondo cambiamento rispetto all'attuale maggioranza nel Parlamento di Strasburgo. Se l'Italia vorrà avere una rappresentanza autorevole nell'Unione, insomma, non potrà che affidarsi a Forza Italia e al suo leader, che non prende certo ordini né in Europa né in Italia, dove saremo determinanti nel prossimo governo di centrodestra. I sovranisti, siano partiti di massa o solitari cespugli, dovranno farsene una ragione".(Com)