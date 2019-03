Milano: De Chirico (Fi), Sala condanna qualsiasi attività organizzata da CasaPound

- Alessandro De Chirico, consigliere comunale di Forza Italia Milano, commenta in una nota le ultime dichiarazioni del sindaco Giuseppe Sala sulla manifestazione di CasaPound: "Il sindaco Sala non perde occasione per condannare qualsiasi attività organizzata da CasaPound, considerata il male assoluto nonostante sia un partito costituzionalmente riconosciuto. Per gli stabili di proprietà comunale occupati dai centri sociali il sindaco non ha mai speso una sola parola di condanna. Ne abbiamo avuto l'ultimo esempio ieri, nella commissione Sicurezza, in cui il vicesindaco ha dichiarato che le occupazioni abusive vanno capite, tollerate e prima di sgomberare ci vogliono soluzioni alternative. Si prenda ad esempio come l'amministrazione comunale sta gestendo la questione Macao per cui il sindaco stesso sta trattando con chi non ha alcun rispetto delle leggi". "Ma si sa, se CasaPound contesta vanno denunciati i 21 militanti che hanno manifestato davanti a Palazzo Marino - ha concluso De Chirico - per gli amici di certi personaggi che a Palazzo Marino siedono all'estrema sinistra tutto è concesso. Un teatrino davvero penoso, degno del Carnevale Ambrosiano in salsa Beppe Sala".(com)