Gli appuntamenti di domani a Milano e in Lombardia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti in programma domani a Milano e in Lombardia.VARIEIl vicepremier Luigi Di Maio e il ministro per i Rapporti con il Parlamento e la Democrazia Diretta, Riccardo Fraccaro, partecipano a Villaggio Rousseau.Palazzo delle Stelline, corso Magenta 61 (ore 11.00)Il ministro dell’Interno Matteo Salvini partecipa alla sesta e ultima giornata della scuola di formazione politica della Lega.Palazzo Castiglioni, corso Venezia 47 (ore 17.00)Il presidente dell’associazione Rousseau Davide Casaleggio partecipa a Villaggio Rousseau.Palazzo delle Stelline, corso Magenta 61 (ore 17.00)L’Arcivescovo di Milano, mons. Mario Delpini, presiede la celebrazione eucaristica con il rito dell’imposizione delle ceneri.Duomo di Milano (ore 17.30)(Rem)