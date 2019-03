Cultura: Galli, da Regione Lombardia fondi necessari per anfiteatro del Vittoriale

- L'assessore all'Autonomia e Cultura, Stefano Bruno Galli, oggi, in occasione dell'inaugurazione del 'D'Annunzio ritrovato' al Vittoriale degli Italiani di Gardone Riviera, ha annunciato al presidente della Fondazione del Vittoriale, Giordano Bruno Guerri, che l'assessorato interverrà concretamente, stanziando i fondi necessari, per la copertura delle sedute dell'anfiteatro del Vittoriale, con il marmo rosso veronese. "Si tratta di un impegno significativo, nell'ordine di circa 500.000 euro - ha spiegato l'assessore - che rimarrà nella storia perché così lo volle l'architetto Giancarlo Maroni nel progetto originario". "Il mio assessorato - ha concluso Galli - sarà sempre dalla parte di chi gestisce con intelligenza, grandi capacità, in maniera virtuosa e autonoma, realtà museali come quella guidata dal presidente Guerri che rappresenta un modello da imitare".(com)