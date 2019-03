Italia-Slovenia: assessore Fvg Roberti, impegno per restituzione Narodni dom di Trieste a comunità slovena

- Il concretizzarsi di tanti progetti di collaborazione europei di Italia e Slovenia, cinque dei quali appena approvati dalla Giunta regionale, è merito soprattutto di persone che hanno saputo evitare le contrapposizioni e concentrarsi sul dialogo costruttivo. Lo ha detto l'assessore della regione Friuli Venezia Giulia (Fvg) alle Politiche comunitarie Pierpaolo Roberti portando a Trieste il suo saluto in apertura del 27mo congresso regionale della Skgz (Slovenska kulturno-gospodarska zveza/Unione culturale economica slovena). Secondo quanto riferisce l'agenzia di stampa della regione Friuli Venezia Giulia (Arc), Roberti ha rivolto nell'occasione uno speciale apprezzamento al presidente di Skgz Rudi Pavsic che ha lasciato la guida del sodalizio dopo 22 anni, salutato da una prolungata standing ovation nella platea del Teatro stabile sloveno, sede dei lavori congressuali. "In te, così come in Walter Bandelj [presidente di Sso, Svet slovenskih organizacij/Confederazioni organizzazioni slovene] - ha rilevato Roberti -, ho trovato interlocutori con i quali c'è sempre stato dialogo e le critiche sono state sempre rivolte al miglioramento della situazione esistente". (segue) (Res)