Balcani: Russia smentisce “accordo segreto” per riconoscimento Kosovo

- La portavoce del ministero russo degli Esteri, Marija Zaharova, ha smentito le indiscrezioni di alcuni media kosovari sull'esistenza di un accordo segreto per un riconoscimento del Kosovo. Secondo quanto riferito durante un briefing con la stampa, Zaharova ha smentito che esista un simile accordo fra Russia, Stati Uniti e Francia. Alla domanda dei giornalisti se è vero che esiste tale accordo segreto, la portavoce ha precisato che "nella domanda sta la risposta: dei media kosovari in lingua albanese, rifacendosi a fonti tedesche", avrebbero scritto queste informazioni. "Credo che di questo non possiamo neanche parlare seriamente. Tutto quello che riguarda la posizione della Serbia sulla risoluzione del problema del Kosovo viene espressa nel modo più attivo dal presidente serbo, praticamente ogni giorno", ha concluso la portavoce del ministero russo. (segue) (Rum)