Balcani: Russia smentisce “accordo segreto” per riconoscimento Kosovo (2)

- Secondo quanto dichiarato ieri dal premier kosovaro Ramush Haradinaj, la modifica dei confini serbo-kosovari è un'idea lanciata innanzitutto dalla Serbia, al fine di spartirsi il Kosovo con l'Albania. L'emittente "Rtsh" riferisce che secondo il premier kosovaro anche la Russia è interessata a modifiche ai confini nei Balcani per rafforzare la sua influenza nella regione. Nei giorni scorsi la stampa di Pristina ha diffuso alcuni punti chiave parte di una bozza di accordo negoziata "in segreto" da Kosovo e Serbia: tra questi Mitrovica città libera, uno status speciale per il complesso minerario di Trepca, la valle di Presevo al Kosovo, il patriarcato di Pec e alcune chiese serbe - attualmente in territorio kosovaro - potrebbero ricevere uno status di extraterritorialità. Per quanto riguarda il complesso minerario di Trepca, conteso da anni tra Kosovo e Serbia, lo status speciale dovrebbe aprire le porte alla creazione di un consorzio sino-statunitense-francese che potrà sfruttare la miniera per un periodo di 99 anni: il 15 per cento dei profitti andrebbero alla città di Mitrovica; il 35 per cento alla Serbia; e il 50 per cento al Kosovo. (segue) (Rum)