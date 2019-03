Kosovo: ministro Giustizia su dazi prodotti serbi, Usa respingono visti a rappresentanti di Pristina (9)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La misura dei dazi sulle merci serbe e bosniache non sarà revocata fino a quanto la Serbia non riconoscerà la sovranità di Pristina", ha ribadito nei giorni scorsi il primo ministro kosovaro, commentando una lettera inviata ai vertici politici del Kosovo - ovvero al presidente Hashim Thaci, allo stesso Haradinaj e al presidente del parlamento Kadri Veseli - dai vice assistenti del segretario di Stato Usa agli Esteri e alla Difesa, Matthew Palmer e Laura Cooper in merito alla questione dei dazi. "L'insistenza con cui il Kosovo ignora gli appelli e rifiuta di cancellare i dazi sull'importazione dei prodotti serbi e bosniaci mina la capacità degli Stati Uniti di continuare a collaborare su un'ampia serie di obiettivi condivisi", si legge nella lettera con cui nelle scorse settimane Washington ha minacciato ripercussioni concrete nella partnership con Pristina. (segue) (Kop)