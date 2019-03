I fatti del giorno - Balcani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Kosovo: ministro Giustizia su dazi prodotti serbi, Usa respingono visti a rappresentanti di Pristina - Almeno 20 rappresentanti istituzionali kosovari hanno visto negata la loro richiesta di visto per gli Stati Uniti, a causa dell'insistenza con cui il governo di Pristina rifiuta di cancellare i dazi sull'importazione di prodotti serbi e bosniaci. Lo ha spiegato il ministro della Giustizia kosovaro, Abelard Tahiri, in un'intervista all'emittente "Ktv" rendendo nota questa decisione di Washington. “I dazi sono stata una decisione giusta alla luce dell'aggressione della Serbia verso il Kosovo", ha chiarito Tahiri sottolineando che Pristina "non ha consultato tutti i paesi alleati sulla decisione in quanto abbiamo ritenuto che le istituzioni hanno il diritto di contrastare un paese che cerca di danneggiare la nostra soggettività internazionale". Secondo il ministro della Giustizia kosovaro, tuttavia, "siamo arrivati ad un punto in cui questa misura sta danneggiando i nostri rapporti": a suo parere, il governo non cadrà sulla questione dei dazi, ma deve coltivare buoni rapporti con i suoi alleati. (segue) (Res)