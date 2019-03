Kosovo: comandante Ksf, buona cooperazione con alleati, presto un addetto militare in Italia

- Il Kosovo riscontra un buon livello di cooperazione con la Nato e con la missione Kfor nel processo di trasformazione delle Forze armate in un Esercito. Lo ha dichiarato oggi il capo di Stato maggiore kosovaro, comandante Rrahman Rama, intervenendo davanti alla commissione parlamentare Affari interni di Pristina. "Una delle nostre priorità è la crescita professionale della nostra missione e dei doveri nel futuro", ha dichiarato Rama secondo quanto riferisce l'emittente "Rtk". "Abbiamo una cooperazione buona con i nostri partner internazionali e il sostegno per gli equipaggiamenti non manca", ha rilevato il comandante kosovaro, precisando che tale constatazione vale anche nei rapporti con la Nato per quanto riguarda il processo di creazione dell'Esercito del Kosovo. Rama ha osservato che le Forze di sicurezza kosovare, al momento, hanno sette addetti militari negli Stati Uniti, a Bruxelles ed in altri paesi: prossimamente - ha annunciato - ne avremo altri due, uno in Francia e uno in Italia. (segue) (Kop)