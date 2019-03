Kosovo: comandante Ksf, buona cooperazione con alleati, presto un addetto militare in Italia (7)

- Stoltenberg ha poi invitato Belgrado e Pristina alla calma, e ad evitare ogni azione che possa essere considerata come provocatoria. "Ho sottolineato che tale mossa è stata fatta nel momento sbagliato, e che potrebbe avere ripercussioni negative sulle prospettive d’integrazione euro-atlantica del Kosovo. Ho anche ripetuto che, nel caso in cui la situazione dovesse evolvere, la Nato sarebbe costretta a rivalutare il proprio impegno con le Forze di sicurezza del Kosovo”, ha dichiarato Stoltenberg in merito alla creazione di un esercito nazionale kosovaro, stando a quanto riportato all’interno di una nota stampa. Il segretario generale della Nato ha poi sottolineato la necessità di allentare le tensioni anche al presidente serbo, Aleksandar Vucic. "Ho ricordato ad entrambi che il dialogo Belgrado-Pristina mediato dall'Ue resta l'unica via per portare una la pace e la stabilità nella regione. La Nato resta impegnata per la sicurezza e la stabilità del Kosovo attraverso la missione di peacekeeping Kfor su mandato dell'Onu", ha concluso Stoltenberg. (Kop)