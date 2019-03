Kosovo: parlamento approva nuova piattaforma per dialogo con Serbia

- Il parlamento del Kosovo ha approvato oggi la nuova piattaforma proposta dal governo per il rilancio del dialogo con la Serbia. L'approvazione è avvenuta questo pomeriggio nell'aula di Pristina, con 61 voti in favore e un astenuto (sui 120 seggi del parlamento). I due principali partiti dell'opposizione, Lega democratica del Kosovo (Ldk) e Movimento Vetevendosje, hanno boicottato la riunione odierna essendo contrari alla nuova squadra del dialogo incaricata dall'esecutivo guidato dal premier Ramush Haradinaj. La piattaforma approvata oggi è stata predisposta da due dei co-presidenti della squadra negoziale: il leader del Partito socialdemocratico del Kosovo, Shpend Ahmeti, e il vicepremier Fatmir Limaj. "Un momento importante: il parlamento del Kosovo ha adottato la piattaforma della delegazione statale per il dialogo con la Serbia", ha commentato l'altro vicepremier Enver Hoxhaj ringraziando i deputati che hanno votato in favore. "Ora ci muoviamo verso l'ultima fase del dialogo, che finirà con il reciproco riconoscimento e l'ammissione (del Kosovo) alle Nazioni Unite", ha aggiunto. (segue) (Kop)