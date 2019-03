Balcani: presidente Senato romeno, superare le differenze a favore prospettiva Ue (2)

- Il presidente del Senato ha poi sottolineato “la determinazione, la perseveranza e il coraggio, dimostrati da attori politici e civici, che hanno reso possibile l'attuazione dell'accordo di Prespa (raggiunto da Grecia e Macedonia del Nord), un'importante pietra miliare di pace e sicurezza nell'Europa sudorientale. Invitiamo i leader di queste regionali a capitalizzare questo risultato nel senso di trovare una risoluzione alle controversie di vecchia data, in particolare attraverso il dialogo Belgrado-Pristina, facilitato dall'Ue”. Secondo il presidente del Senato, “riconfermare chiaramente e senza mezzi termini l'impegno costante dell'Unione a raggiungere la riconciliazione interna ed esterna, come precondizione per l'adesione all'Ue ed esortare i paesi dei Balcani occidentali a superare i loro rimanenti disaccordi”. (segue) (Rob)