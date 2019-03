Italia-Serbia: Conte a Belgrado, ribadita attenzione verso stabilità e prospettiva Ue Balcani (2)

- Conte ha poi dichiarato che il dialogo fra Belgrado e Pristina facilitato dall'Unione europea e l'individuazione di una soluzione di compromesso sono "l'unica strada" per la questione kosovara. Belgrado e Pristina, ha detto il premier, devono esplorare tutte le possibilità negoziali anche per il bene della stabilità dell'intera regione. "Vogliamo che questo quadrante viva nella prosperità e nella pace", ha spiegato Conte. A proposito dei dazi del 100 per cento introdotti da Pristina sulle merci serbe, il capo di governo italiano ha osservato che "adottare iniziative unilaterali come quelle intraprese dal Kosovo non porta a nulla". I dazi, ha aggiunto Conte, non sono funzionali ad una ripresa del dialogo. "Non riteniamo questa la strada per quella soluzione di compromesso che auspichiamo fortemente", ha sottolineato Conte a proposito dell'introduzione dei dazi da parte di Pristina. (segue) (Seb)