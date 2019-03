Argentina-Italia: firmato Programma esecutivo di cooperazione educativa e culturale

- Italia ed Argentina hanno siglato un programma di cooperazione bilaterale nei settori istruzione, scienza, tecnologia. La firma è avvenuta in occasione dell'incontro tenutosi ieri a Buenos Aires tra il ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Marco Bussetti, ed il suo omologo argentino, Alejandro Finocchiaro. Secondo quanto segnalato da fonti del ministero ad "Agenzia Nova", sono quattro i punti principali del programma Esecutivo di Cooperazione Educativa e Culturale ratificato dai due ministri: il rafforzamento della presenza di docenti italiani in Argentina, la creazione di borse di studio per studenti italiani in Argentina ed argentini in Italia, l'equipollenza dei titoli di studio e l'avvio della cooperazione bilaterale in materia di scienza e tecnologia in particolare in campo spaziale. Aldilà della firma dell'accordo i due ministri hanno manifestato inoltre la loro "piena sintonia" anche sulle prossime azioni da intraprendere nei settori dell'istruzione, della scienza e della tecnologia e nel considerare la formazione come "volano per creare lavoro e avvicinare i popoli". (segue) (Abu)