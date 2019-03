Albania: premier Rama a “Nova”, pronti a "concessioni” ma democrazia non si ferma (5)

- Il premier albanese risponde anche a una domanda sulla questione del Kosovo e sul dialogo tra Pristina e Belgrado, che sta vivendo in questi mesi una fase di stallo. “Il processo di dialogo deve andare avanti e noi lo sosteniamo con tutta la nostra forza – afferma –. C’è bisogno di un accordo di pace che risolva anche il problema molto difficile e pesante del mancato riconoscimento del Kosovo da parte della Serbia. Non è facile ma bisogna andare avanti. L’Italia è un partner che gode di assoluta stima e affetto nei paesi della regione balcanica, ed è un paese che non viene visto da nessuno come di parte”. (Pav)