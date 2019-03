Balcani: comandante Usa Scaparrotti, situazione sicurezza fragile

- La regione dei Balcani ha un importanza strategica per gli Stati Uniti e per la Nato: lo ha dichiarato il comandante del comando statunitense in Europa, generale Curtis M. Scaparrotti, parlando davanti ad una commissione del Senato di Washington. A suo modo di vedere, la situazione della sicurezza nei Balcani è ancora "molto fragile" e la regione rimane oggetto di mira "dell'influenza maligna" della Russia. L'emittente "Rtk" riferisce che Scaparotti ha auspicato un rilancio del dialogo tra Serbia e Kosovo per raggiungere "una soluzione duratura che sia attuabile in entrambi i paesi". "La Russia alimenta l'insostenibilità regionale, nello sforzo di impedire ai paesi dei Balcani di fare progressi lungo l'integrazione euro-atlantica". Secondo il generale Usa, "le Forze Nato in Kosovo (la missione Kfor), che include 3500 militari degli Stati membri e di altri paesi, svolge un ruolo importante nel mantenimento della sicurezza e della stabilità nella regione".(Kop)