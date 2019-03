Montenegro: opposizione chiede le dimissioni del ministro dei Diritti umani Zenka

- Il Fronte democratico (opposizione in Montenegro) ha chiesto oggi le dimissioni del ministro dei Diritti umani e delle minoranze nel governo di Podgorica Mehmed Zenka. Secondo quanto riferisce l'emittente "Rtcg", il fronte democratico ha chiesto le dimissioni a causa delle dichiarazioni rilasciate da Zenka, il quale ha sostenuto di "non vedere nulla di contestabile" nello sventolamento delle bandiere dell'Esercito per la liberazione del Kosovo (Uck) dopo le prime elezioni amministrative nel nuovo comune di Tuzi, abitato dalla popolazione albanese. Il deputato del Fronte democratico Milun Zogovic ha affermato che "si tratta di un'invocazione dei demoni del passato". (Mop)