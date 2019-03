Speciale difesa: Stoltenberg incontra Dukanovic, focus su prontezza forze alleate e Russia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Aumento della prontezza delle forze della Nato, intensificazione nella lotta al terrorismo, e condivisione del fatto che la linea politica portata avanti dall'Alleanza con la Russia, che prevede sia difesa ma anche dialogo, sia quella giusta. Sono stati questi i temi dell'incontro di oggi tra il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, con il presidente del Montenegro, Milo Dukanovic. "Il Montenegro è un alleato molto apprezzato, con un posto al nostro tavolo e una voce uguale nel plasmare le decisioni dell'Alleanza. Date contributi importanti alla sicurezza euro-atlantica, fornite truppe alla nostra missione di addestramento in Afghanistan e sostegno finanziario alle forze di sicurezza afghane", ha detto Stoltenberg nel punto stampa con Dukanovic, a margine del loro incontro al quartier generale della Nato, a Bruxelles. "Contribuite anche alla missione di mantenimento della pace della Nato in Kosovo, per costruire la stabilità nei Balcani occidentali. E accolgo con favore il fatto che il Montenegro stia aumentando la spesa per la difesa, con un piano chiaro per investire il 2 per cento del Pil in difesa entro il 2024", ha proseguito. Il segretario generale ha sottolineato che come la Nato può contare sul Montenegro così il paese può contare anche sulla Nato. "Il nostro fondo fiduciario in Montenegro sta contribuendo a distruggere più di 400 tonnellate di munizioni in eccedenza e la nostra missione di polizia aerea garantisce la sicurezza dei vostri cieli", ha proseguito. Stoltenberg ha poi evidenziato che Dukanovic "è un forte sostenitore della politica della porta aperta della Nato" e ha ricordato il "passo importante" fatto dall'Alleanza il mese scorso "nell'accogliere un nuovo membro, la Repubblica del Nord della Macedonia. Tutti i 29 alleati hanno firmato il protocollo di adesione e il processo di ratifica continua nelle capitali alleate. Una volta che tutti gli alleati avranno ratificato il protocollo, daremo il benvenuto alla Repubblica del Nord Macedonia come 30mo membro della Nato", ha detto ancora. (Beb)