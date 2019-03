Kosovo: stampa locale, indagini su scomparsa parente ex leader serbo Ivanovic (2)

- Il Tribunale di primo grado di Pristina ha stabilito a gennaio il prolungamento della custodia cautelare per tre persone arrestate nelle scorse settimane nell'ambito delle indagini sull'omicidio di Oliver Ivanovic. Secondo quanto riporta il quotidiano kosovaro "Koha Ditore" le tre persone, ovvero Nedeljko Spasojevic, Marko Rosic e Dragisa Markovic, resteranno in custodia cautelare fino al 23 gennaio. Lo scorso 23 novembre le forze speciali kosovare hanno compiuto quattro arresti a Mitrovica nord, nel Kosovo settentrionale, un'area a maggioranza serba. Il portavoce della polizia kosovara Daut Hoxhaj ha allora spiegato che l'azione è stata compiuta su disposizione delle autorità giudiziarie competenti. Oliver Ivanovic, leader serbo kosovaro dell'iniziativa civica Libertà, democrazia e giustizia, è stato ucciso il 16 gennaio 2018 con sei colpi di arma da fuoco davanti alla sede della propria forza politica a Mitrovica, nel nord del Kosovo. Stando a quanto emerso dalle indagini, gli spari sono partiti da una Opel Astra in corsa, ritrovata poi bruciata e priva di targhe dalla polizia locale in via Vojvode Putnika. Ivanovic è stato trasportato in ospedale in stato di incoscienza dopo che è stato colpito dai proiettili, e i medici hanno tentato di rianimarlo senza però riuscirvi. (segue) (Kop)