Kosovo: stampa locale, indagini su scomparsa parente ex leader serbo Ivanovic (5)

- Le forze speciali kosovare hanno compiuto lo scorso 23 novembre quattro arresti a Mitrovica nord, nel Kosovo settentrionale a maggioranza serba: secondo quanto riportato allora dall'emittente di Belgrado "Rts", gli arrestati sono sospettati di coinvolgimento nel caso dell'omicidio del leader serbo kosovaro Ivanovic. Il portavoce della polizia kosovara Daut Hoxhaj ha detto a "Rts" che l'azione è stata compiuta su disposizione delle autorità giudiziarie competenti in relazione all'omicidio di Ivanovic. L'imprenditore e vice leader della Lista serba, Milan Radoicic, ricercato dalla autorità di Pristina per il coinvolgimento nell'omicidio del leader serbo kosovaro Oliver Ivanovic, ha dichiarato in un post su Facebook che l’obiettivo finale del blitz delle Forze di sicurezza kosovara nella sua abitazione sarebbe stato quello di ucciderlo. "Pristina vuole farmi fuori perché sanno che insieme con i miei amici e fratelli, io sono una delle poche persone disposte a resistere alle loro intenzione di calpestare e conquistare il nord del Kosovo”, ha scritto il vicepresidente della Lista serba. (segue) (Kop)