Italia-Serbia: Conte a Belgrado, ribadita attenzione verso stabilità e prospettiva Ue Balcani (4)

- Il capo dello Stato serbo ha poi affrontato il tema dei rapporti economici. "Nonostante la caduta dell'export automobilistico abbiamo registrato un aumento dello scambio commerciale, e questo dice tutto dei nostri rapporti sinceri e amichevoli. Abbiamo 600 aziende italiane e decine di migliaia di impiegati presso di esse", ha detto Vucic osservando che anche nel settore del turismo "il numero dei visitatori è in aumento sia in Italia che in Serbia". Vucic ha infine detto che nel corso della riunione con Conte è stato affrontato il tema del Kosovo. "Abbiamo parlato di Kosovo: ho detto che siamo pronti a proseguire il dialogo quando le tasse (sulle merci di importazione serba) saranno eliminate", ha ribadito il presidente serbo auspicando un proseguimento dei negoziati con Pristina. "Spero che si possa proseguire con i negoziati e che questi un giorno possano portare ad una soluzione di compromesso durevole", ha detto ancora Vucic. (segue) (Seb)