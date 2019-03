Serbia-Kosovo: ambasciatore Usa Scott, Washington non pone "linee rosse" su accordo (2)

- "La Serbia deve firmare una dichiarazione scritta in cui riconosce l’indipendenza del Kosovo come contropartita per l’annullamento delle tariffe imposte sui prodotti esportati da Belgrado", ha dichiarato ieri il primo ministro kosovaro Ramush Haradinaj, ripreso dal quotidiano “Koha Ditore”. Il premier ha espresso nuovamente la propria posizione nel corso di un incontro con l’ambasciatore Usa Phillip Kosnett, tenutosi presso l’ufficio del presidente dell’Assemblea nazionale kosovara Kadri Veseli. Nel contratto proposto da Haradinaj sarebbe incluso un impegno da parte serba a non mettere in discussione i confini del Kosovo. “Il dialogo può proseguire e raggiungere un contratto finale, che non conterrà elementi controversi come il territorio, i confini o lo status della Republika Srpska”, ha affermato il premier kosovaro. (Kop)