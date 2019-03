Nato: Stoltenberg incontra Dukanovic, focus su prontezza forze alleate e Russia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Aumento della prontezza delle forze della Nato, intensificazione nella lotta al terrorismo, e condivisione del fatto che la linea politica portata avanti dall'Alleanza con la Russia, che prevede sia difesa ma anche dialogo, sia quella giusta. Sono stati questi i temi dell'incontro di oggi tra il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, con il presidente del Montenegro, Milo Dukanovic. "Il Montenegro è un alleato molto apprezzato, con un posto al nostro tavolo e una voce uguale nel plasmare le decisioni dell'Alleanza. Date contributi importanti alla sicurezza euro-atlantica, fornite truppe alla nostra missione di addestramento in Afghanistan e sostegno finanziario alle forze di sicurezza afghane", ha detto Stoltenberg nel punto stampa con Dukanovic, a margine del loro incontro al quartier generale della Nato, a Bruxelles. "Contribuite anche alla missione di mantenimento della pace della Nato in Kosovo, per costruire la stabilità nei Balcani occidentali. E accolgo con favore il fatto che il Montenegro stia aumentando la spesa per la difesa, con un piano chiaro per investire il 2 per cento del Pil in difesa entro il 2024", ha proseguito. (segue) (Beb)