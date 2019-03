Serbia-Italia: premier Conte, dialogo facilitato da Ue e compromesso per Kosovo

- Il dialogo fra Belgrado e Pristina facilitato dall'Unione europea e l'individuazione di una soluzione di compromesso sono "l'unica strada" per la questione kosovara: lo ha detto il premier Giuseppe Conte in una conferenza stampa congiunta tenuta oggi a Belgrado insieme al presidente serbo Aleksandar Vucic. Belgrado e Pristina, ha detto Conte, devono esplorare tutte le possibilità negoziali anche per il bene della stabilità dell'intera regione. "Vogliamo che questo quadrante viva nella prosperità e nella pace", ha detto Conte. A proposito dei dazi del 100 per cento introdotti da Pristina sulle merci serbe, Conte ha osservato che "adottare iniziative unilaterali come quelle intraprese dal Kosovo non porta a nulla". I dazi, ha aggiunto Conte, non sono funzionali ad una ripresa del dialogo. "Non riteniamo questa la strada per quella soluzione di compromesso che auspichiamo fortemente", ha detto Conte a proposito dell'introduzione dei dazi da parte di Pristina. Il premier ha infine espresso apprezzamento per la decisione da parte serba di non adottare delle contromisure. (Seb)