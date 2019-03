Balcani: presidente serbo Vucic, ricercare la pace invece che i motivi per gli scontri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' importante perseguire la pace e il compromesso invece che i motivi per nuovi scontri. Lo ha dichiarato oggi il presidente della Serbia Aleksandar Vucic a seguito dell'incontro con il primo ministro italiano, Giuseppe Conte. Vucic ha ribadito l'apertura della Serbia a negoziare con Pristina al fine di "raggiungere, forse in un futuro, un accordo" per trovare una soluzione". Vucic ha ringraziato Conte "per aver detto che l'Italia sarà un ambasciatore buono e sincero della Serbia sul percorso europeo di Belgrado". Il capo dello Stato ha riferito nel corso della conferenza congiunta di avere "illustrato al mio ospite le posizioni della Serbia sul Kosovo". Le autorità di Belgrado "sono pronte a continuare il dialogo appena i dazi doganali del 100 per cento imposti da Pristina saranno aboliti". Vucic ha inoltre illustrato "il fatto che sono stati infranti i principi dell'Accordo centro-europeo sul commercio libero (Cefta) e dell'Accordo di stabilizzazione e associazione". Vucic ha affermato che "ricercare una soluzione rappresenta una lunga strada". (Seb)