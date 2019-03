I fatti del giorno - Balcani (3)

- Kosovo: stampa locale, indagini su scomparsa parente ex leader serbo Ivanovic - Un tassista di Mitrovica, scomparso tre giorni fa e probabilmente assassinato, è un parente di Oliver Ivanovic, l'ex leader politico serbo kosovaro ucciso nel gennaio 2018 nella cittadina del Kosovo settentrionale divisa dal fiume Ibar. La notizia è stata confermata oggi all'agenzia di stampa "Kosova Press" da Ksenija Bozovic, che ora guida il partito che fu di Ivanovic. "Siamo estremamente preoccupati. Era un uomo onesto, che era in costante contatto con Oliver e spesso veniva nel quartier generale del nostro partito. Non conosco il vero motivo per cui ciò sta accadendo ma è triste", ha dichiarato Bozovic. La polizia di Mitrovica ha confermato che sono state ritrovate tracce di sangue nel taxi del parente di Ivanovic e ha aggiunto che le indagini sulla sua scomparsa sono in corso per chiarire quanto avvenuto. (segue) (Res)