Kosovo: accettata candidatura per adesione Interpol

- La nuova candidatura del Kosovo per diventare un paese membro dell'Interpol è stata accolta: lo ha detto oggi il viceministro dell'Interno di Pristina, Izmi Zeka, parlando dell'esito della richiesta presentata lo scorso 31 gennaio. Secondo quanto spiegato da Zeka, quindi anche quest'anno nell'agenda dell'Assemblea generale dell'Interpol ci sarà la questione dell'adesione del Kosovo. La riunione annuale dell'Interpol è in programma ad ottobre a Santiago del Cile. "Parleremo con i paesi che si sono astenuti e con coloro che hanno votato contro la nostra candidatura. Lavoreremo su questo", ha assicurato il viceministro kosovaro. Nei giorni scorsi il ministro dell'Interno della Serbia, Nebojsa Stefanovic, ha scritto ai rappresentanti dell'Interpol chiedendo che non venga presa in considerazione la nuova richiesta di candidatura del Kosovo: (segue) (Kop)