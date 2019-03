Kosovo: accettata candidatura per adesione Interpol (10)

- Secondo Thaci, "il fallimento odierno" evidenzia l'esigenza di un "più grande impegno politico ed istituzionale" ed a suo modo di vedere sia Kosovo che Serbia "hanno perso" in quanto non dovrebbero ostacolarsi reciprocamente. "L'Interpol è un meccanismo di legge e ordine e il Kosovo voleva contribuire alla pace e alla lotta contro il terrorismo", ha dichiarato Thaci rimarcando che Pristina e Belgrado "invece di ostruirsi a vicenda dovrebbero raggiungere un accordo finale (sulla normalizzazione dei rapporti)".Il governo del Kosovo ha espresso "profonda delusione" per la decisione dell'Assemblea generale Interpol. Una nota del governo kosovaro accusa la Serbia di aver condotto "una campagna selvaggia" contro l'adesione del paese all'organizzazione. "Con la sua campagna selvaggia ancora una volta la Serbia dimostra che è contro il Kosovo e contro l'idea della normalizzazione dei rapporti", si legge nella nota di Pristina, secondo cui il voto odierno dell'Assemblea generale è stato "un favore ai crimini ed ai criminali, ragione per cui nessuno dovrebbe essere felice di questa decisione". (Kop)