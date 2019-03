Kosovo: Usa e Germania programmano nuove missioni per abolizione dazi alla Serbia

- Il sottosegretario di Stato Usa per gli Affari politici, David Hale, è atteso in visita in Kosovo e Serbia l'8 e 9 marzo al fine di convincere le parti a sedersi al tavolo per il rilancio del dialogo in modo da arrivare ad una normalizzazione dei rapporti. La visita di Hale segue quella di due rappresentanti del Consiglio nazionale di sicurezza Usa, John Erath e Brad Berkley, il cui tentativo di convincere il governo di Pristina ad annullare i dazi per 100 per cento sull'importazioni di prodotti serbi e bosniaci - uno degli ostacoli principali sul rilancio del dialogo tra Kosovo e Serbia - si è concluso senza ottenere il risultato auspicato. Il quotidiano "Kosova Sot" riferisce intanto che sono attesi a Pristina anche due consiglieri del cancelliere tedesco Angela Merkel, Matthia Leuttenberg e Jan Hecker: tale missione si dovrebbe svolgere l'11 marzo con incontri previsti con il presidente kosovaro Hashim Thaci e il primo ministro Ramush Haradinaj. L'insistenza di Haradinaj nel non voler annullare i dazi all'import di prodotti serbi, nonostante gli appelli di Washington e della comunità internazionale, sta creando nei problemi anche nelle relazioni tra Kosovo e Stati Uniti. (segue) (Kop)