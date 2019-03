Kosovo: ministro Affari europei Hoxha, stallo su liberalizzazione visti dovuto a elezioni Ue

- La liberalizzazione dei visti per i cittadini del Kosovo sta subendo uno stallo a causa delle elezioni nell'Unione europea: lo ha dichiarato il ministro per l'Integrazione europea di Pristina, Dhurata Hoxha, nel rapporto ad una commissione parlamentare kosovara. Hoxha ha spiegato che la liberalizzazione dei visti è una "decisione politica" in quanto Pristina ha già centrato tutti i criteri tecnici per ottenere ottenere questo risultato. Per questo motivo, ha osservato, si può essere ottimisti su un rilancio del processo di liberalizzazione dei visti dopo le elezioni per il rinnovo del Parlamento europeo a fine maggio. Il ministro di Pristina ha inoltre smentito le voci secondo cui il Kosovo avrebbe perso milioni di euro nella mancata attuazione dell'Accordo di stabilizzazione e associazione con l'Ue. (segue) (Kop)