Balcani: Pahor, prossimo vertice processo Brdo Brioni importante per prospettiva regione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente sloveno ha dichiarato che i leader dei Balcani "devono preservare a qualsiasi prezzo l'atmosfera del dialogo, il rispetto reciproco e l'attenzione a risolvere con cura i problemi che stiamo affrontando in questa complicata area dell'Europa". Pahor ha salutato "il progresso registrato dalla Macedonia (del Nord) e il coraggio che insieme ad Atene è stato dimostrato per il raggiungimento dell'accordo di Prespa". Il capo di Stato ha poi sottolineato l'importanza di promuovere anche il dialogo fra la Serbia e il Kosovo. L'obiettivo principale del processo Brdo-Brioni è l'integrazione europea dei paesi della regione e la stabilizzazione della situazione nei Balcani occidentali attraverso il rafforzamento della cooperazione regionale e la risoluzione delle questioni in sospeso. Al vertice in programma a Tirana, parteciperà anche l'Alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza dell'Ue, Federica Mogherini. (Alt)