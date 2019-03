Serbia-Kosovo: presidente Pahor, d'accordo su "ritocco confini", evitare effetto domino

- La correzione o il "ritocco" dei confini tra la Serbia e il Kosovo, quale parte di un definitivo accordo fra le parti potrebbe essere una soluzione, a patto che questo caso sui generis non venga interpretato da qualcuno come l'opportunità di un effetto domino: lo ha dichiarato il presidente della Slovenia Borut Tahor, a margine della conferenza stampa congiunta questa sera a Tirana con il suo omologo albanese Ilir Meta. "Io non sono un sostenitore dei cambiamenti dei confini, partendo da interessi nazionalistici. Ho detto però che sono aperto a questa variante se i due paesi lo offriranno come opportunità e se sarà un processo gestito in modo saggio e in cooperazione con l'Unione europea e altri fattori con influenza, che garantirebbero che alla fine non sia un atto che rischia di trasformarsi in un conflitto", ha sottolineato il presidente sloveno.(Alt)