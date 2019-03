Kosovo-Serbia: premier kosovaro Haradianj, Belgrado e Mosca dietro idea modifica confini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La modifica dei confini serbo-kosovari è un'idea lanciata innanzitutto dalla Serbia, al fine di spartirsi il Kosovo con l'Albania. Lo ha affermato il primo ministro kosovaro Ramush Haradinaj, secondo quanto riportato dall'emittente "Rtsh". Secondo il premier kosovaro, anche la Russia è interessata a modifiche ai confini nei Balcani per rafforzare la sua influenza nella regione. Tornando a difendere la decisione di imporre dazi all'importazione di prodotti serbi, Haradinaj ha detto che tale provvedimento non è contro gli Stati Uniti ma contro la Serbia e la Russia: "Sono il primo soldato dell'America alla linea del fronte con la Russia", ha detto. Il premier kosovaro continua a insistere sulla possibilità di firmare un accordo scritto sul riconoscimento dell'indipendenza del Kosovo da parte della Serbia, in cambio della cancellazione dei dazi sull'importazione di prodotti serbi e bosniaci. (segue) (Kop)