Slovenia-Serbia: presidente Pahor, rapporti positivi ma divergenze su Kosovo

- I rapporti tra Slovenia e Serbia sono gradualmente migliorati sino a livelli ottimali, nonostante alcune divergenze di vedute che permangono sulla questione del Kosovo. Lo ha dichiarato il presidente sloveno, Borut Pahor, in un'intervista alla rivista "CorD". Nell'intervista Pahor ricorda la sua prima visita in Serbia dieci anni fa, quando era primo ministro nel 2009, e la sua missione a Belgrado come capo dello Stato nel 2014, "la prima visita di un presidente sloveno in Serbia". Pahor sottolinea che i rapporti tra Serbia e Slovenia sono solidi e Lubiana sostiene il cammino di integrazione europea di Belgrado: "Lo stato di diritto, certamente, è una delle questioni più importanti nei negoziati di adesione all'Unione europea", osserva. (segue) (Lus)