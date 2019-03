Kosovo: partito Ldk, premier e presidente violano la Costituzione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella giornata di ieri Veseli ha dichiarato che ogni governo che mette in dubbio i rapporti del Kosovo con gli Stati Uniti rischia di cadere. Secondo Veseli, leader del Partito democratico del Kosovo (Pdk), è gravissimo che il migliore alleato del Kosovo, ovvero gli Stati Uniti, abbiano messo in dubbio la loro presenza militare nel paese: "Ogni governo può cadere, mentre Bondsteel (la base militare Usa in Kosovo) non può", ha detto. "Nessuno governo può mettere in dubbio i rapporti sacri con gli Stati Uniti. Avete notato che mi sono ritirato da questo dibattito e mi vergogno del modo in cui sono trattati i cittadini. Questo non è il modo giusto di trattare le cose; abbiamo degli obblighi", ha dichiarato Veseli, leader di uno dei partiti chiave della coalizione di governo a Pristina. (Kop)