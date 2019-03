Kosovo: Tribunale speciale Uck, proseguono chiamate per interrogatori a l'Aja

- Il Tribunale speciale per i presunti crimini dell'Esercito di liberazione del Kosovo (Uck) prosegue la sua attività con la convocazione di ex combattenti per gli interrogatori a l'Aja. Fonti citate dal portale d'informazione "Indeksonline" confermano che, da ultimo, l'ex esponente dell'Uck Xhevdet Thaci, durante il conflitto della fine degli anni Novanta incaricato dei rifornimenti di armi nella regione di Has, è stato convocato in queste ore a l'Aja. Il lavoro del Tribunale speciale che indaga sui presunti crimini commessi dall'Uck si è intensificato nell'ultimo periodo e i primi capi d'accusa potrebbero essere presentati nel mese di giugno. Esperti legali citati dal Tribunale al quotidiano kosovaro "Zeri" hanno evidenziato che anche i leader politici kosovari menzionati nel rapporto del Consiglio d'Europa del senatore svizzero Dick Marty, potrebbero essere convocati dal Tribunale speciale dell'Aja. (segue) (Kop)