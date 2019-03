Kosovo: Tribunale speciale Uck, proseguono chiamate per interrogatori a l'Aja (7)

- Il politico svizzero Marty nel 2011 ha presentato un rapporto al Consiglio d'Europa sul traffico di organi in Kosovo prelevati da prigionieri serbi assassinati dall'Uck nel corso del conflitto della fine degli anni Novanta. La Procura speciale per i presunti crimini dell'Esercito di liberazione del Kosovo, con quartiere generale a l'Aja, ha avviato all'inizio del 2019 i primi interrogatori nell'ambito delle indagini sui crimini di guerra nel corso del conflitto della fine degli anni Novanta. Alcune delle persone convocate per essere ascoltate dai giudici sono state interrogate a Pristina, mentre altre a l'Aja. Il presidente kosovaro Thaci ha invitato gli ex combattenti Uck a non temere ed a non rifiutare di recarsi a l'Aja per testimoniare. (segue) (Kop)