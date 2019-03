Kosovo: presidente parlamento Veseli, governo a rischio se mette in dubbio rapporti con Usa (8)

- La questione dei dazi del 100 per cento all'import di prodotti serbi e bosniaci sta provocando una spaccatura anche tra presidenza e governo in Kosovo: il presidente Hashim Thaci ha invitato tutte le parti alla "responsabilità" e ad ascoltare gli appelli di Washington per l'abolizione dei dazi; il premier Ramush Haradinaj, invece, appare determinato a tenere una posizione intransigente. "I dazi rimarranno in vigore fino a quando le ragioni che ci hanno spinto, come governo del Kosovo, a prendere tali misure non saranno eliminate", ha dichiarato venerdì pomeriggio il ministro del Commercio e dell'Industria, Endrit Shala, parlando all'emittente "Tv21" dopo che altri esponenti dell'esecutivo sembravano aver valutato l'ipotesi di una sospensione della misura. (Kop)