Kosovo: presidente Thaci, non ci sarà nessuno scambio territoriale con la Serbia

- Non ci sarà alcuno scambio territoriale tra Serbia e Kosovo nel quadro di un accordo finale. Lo ha dichiarato il presidente kosovaro, Hashim Thaci, intervenuto ad un vertice della diaspora albanese a Tirana. “Non ci sarà niente di tutto ciò: dovranno passare sul mio cadavere. Nessuno potrà mai appropriarsi del nostro territorio, che sia Trepca, Mitrovica, Ujman o qualsiasi altra parte del paese”, ha detto il capo dello Stato, sottolineando però di essere a favore di una “correzione dei confini” nel caso in cui le municipalità della valle di Presevo decidano di diventare parte del Kosovo. “Sono favorevole ad una correzione dei confini: ci siamo sempre impegnati per far sì che alle municipalità di Presevo, Medvedja e Bujanovc venga riconosciuto il diritto di essere integrate all’interno del nostro paese”, ha affermato Thaci. (segue) (Kop)